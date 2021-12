Für Sarah Engels (29) steht heute ein ganz besonderes Weihnachtsfest an! Die Ex-Frau von Pietro Lombardi (29) ist nämlich vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden: Am 2. Dezember durften die Musikerin und ihr Mann Julian (28) ihre kleine Tochter Solea Liana auf der Welt begrüßen. Es ist also kein Wunder, dass die Feiertage für die Familie in diesem Jahr ganz besonders sind: Sarah feiert heute das erste Weihnachten zu viert!

In ihrer Instagram-Story brachte Sarah jetzt ihre Glücksgefühle zum Ausdruck. "Heute ist es so weit – unser allererstes Weihnachtsfest zu viert", freute sich die 29-Jährige und betonte: "Es ist so verrückt, denn vor ein paar Wochen war die kleine Maus noch in meinem Bauch und jetzt ist sie einfach hier." Für die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin sei es das schönste Weihnachtsgeschenk, eine gesunde Tochter auf die Welt gebracht zu haben.

Und auch Sarahs sechsjähriger Sohnemann Alessio (6) ist schon total aufgeregt! "Heute Nacht stand Alessio um 4:30 Uhr neben mir und war total aufgeregt und wollte nicht mehr schlafen", berichtete Sarah und fügte hinzu: "Es war dann echt ein kleiner Kampf, ihn noch mal ins Bett zu bekommen, damit er noch ein paar Stunden schläft."

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, 2021

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im Februar 2020

