Alec Baldwin (63) gibt ehrliche Einblicke in seine Gefühlswelt. Im Oktober war es am Set des neuen Films des Schauspielers und Produzenten zu einem tragischen Vorfall gekommen. Während einer Drehprobe hatte sich eine Kugel aus einer Requisitenwaffe gelöst, die die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verwundete. Immer wieder sprach der gebürtige New Yorker seitdem über den tragischen Vorfall. Jetzt gestand Alec sogar, dass er jeden Tag über die "Rust"-Katastrophe nachdenke.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der siebenfache Vater nun ein Video von sich, in dem er über die vergangene Zeit und seine Gedanken über den "Rust"-Vorfall sprach. Nachdem sich der Darsteller für die Unterstützung seiner Fans bedankt hatte, erzählte er, dass Halynas Tod ihn bis heute schwer mitnehme. "Ich habe das nie aus den Augen verloren. Nicht ein Tag vergeht, an dem ich nicht daran denke", versicherte der 63-Jährige. Die letzten Monate seien sehr schwer für ihn gewesen und er sei froh, wenn er gewisse Aspekte der Tragödie hinter sich lassen könne.

"Für alle, die daran beteiligt sind, wird es nie wirklich vorbei sein, weil jemand so tragisch gestorben ist", versicherte Alec anschließend. Für ihn sei jedoch wichtig, bestmöglich "mit meinem Leben weiterzumachen und zu versuchen, eine harte Zeit zu überstehen, eine wirklich harte Zeit". Anschließend verriet der Saturday Night Live-Darsteller zudem noch, dass er das Weihnachtsfest mit seinen Liebsten verbringe und wünschte allen seinen Abonnenten schöne Feiertage.

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im Oktober 2021 in New York

Anzeige

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin im Oktober 2021 am "Rust"-Set

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de