Liebe im Galopp! Kate Hudson (42) entzückte ihre Fans vor wenigen Monaten mit der Nachricht, dass sie sich verlobt habe – die Schauspielerin und ihr Partner Danny Fujikawa (35) wollen sich nach rund fünf Jahren Beziehung nun das Jawort geben. Das Paar, das bereits eine gemeinsame Tochter hat, scheint zurzeit im absoluten Liebesglück zu schweben. Jetzt genossen Kate und ihr Verlobter einen schönen Tag beim Poloturnier.

Die 42-Jährige und der Musiker besuchten am Sonntag die Schneepolo-Meisterschaft in Aspen, Colorado. Auf Instagram teilte die "Bride Wars"-Darstellerin ein paar Eindrücke ihres Ausflugs und schrieb dazu: "30 noch was und fast 40 Jahre Leben in den Bergen und ich habe noch nie Schneepolo gesehen!" Dieses Erlebnis kann Kate, die schon in Kindertagen die Berge in Aspen mit ihrer berühmten Mutter Goldie Hawn (76) erkundete, jetzt getrost von ihrer Wunschliste streichen.

Der Hollywoodstar posierte bei dem Event unter anderem zusammen mit dem argentinischen Profisportler Nacho Figueras und schwang sich sogar selbst auf eines der Pferde. Für ein paar Schnappschüsse kuschelte sich Kate zudem in ihrem schwarzen Schneeanzug an ihren Liebsten Danny und legte ihre Hand liebevoll auf sein Bein. An ihrem Finger funkelte ihr Verlobungsring, den sie im September bei der Met Gala in New York erstmals präsentiert hatte.

MEGA Kate Hudson, Schauspielerin

MEGA Schauspielerin Kate Hudson und Polospieler Nacho Figueras

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

