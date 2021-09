Was für ein funkelnder Klunker! Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Kate Hudson (42) und ihr Partner Danny Fujikawa (35) haben sich verlobt. Das gaben die zukünftigen Eheleute mit einem süßen Turtelbild im Netz bekannt. Kurz darauf stand für die Filmschauspielerin nun prompt der nächste Termin an – die alljährliche Met Gala in New York. Dort präsentierte Kate nun stolz ihren Verlobungsring!

Für die glamouröse Abendveranstaltung schmiss sich die Blondine ordentlich in Schale: In einem rosafarbenen Rock samt farblich passendem Bralette und einem dazugehörigen Federmantel der Marke Michael Kors posierte die Beauty vor der Schar der Fotografen. Trotz des farblich harmonischen Looks kam vor allem das Accessoire an ihrem Ringfinger in den Fokus: der Verlobungsring. Überglücklich hielt Kate das Schmuckstück immer wieder in die Kamera.

Kein Zweifel: Kate möchte ihr Liebesglück offenbar am liebsten mit der ganzen Welt teilen. Wann genau sie und ihr Liebster vor den Traualtar treten werden, ist bisher noch nicht bekannt. Doch auch dieses Detail wird die 42-Jährige sicherlich mit ihrer Community teilen.

Getty Images Kate Hudsons Verlobungsring

Getty Images Kate Hudson, Filmstar

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson im Mai 2017

