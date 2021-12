Prinz William (39) plaudert über den royalen Kirchgang zu Weihnachten. Der Besuch des Gottesdienstes während der Feiertage gehört zu den langjährigen Traditionen der königlichen Familie. Jedes Jahr kommen alle Mitglieder der Royals zusammen, um die Messe in Sandringham zu besuchen. Wie es hinter den Kirchenmauern abläuft, ist jedoch nicht bekannt. Doch jetzt gewährte Prinz William der Öffentlichkeit Einblicke in den Weihnachtsgottesdienst seiner Familie.

"Ich bin damit aufgewachsen, dass mir meine Cousins und Cousinen gegenüber saßen, und es war immer schwierig, keine Miene zu verziehen", erinnerte sich der 39-Jährige in einer Spezialausgabe der Apple-Fitness+-Audioserie "Time to Walk". Er finde es jedoch echt gut, dass man sich in der Kirche, die sie besuchen, als Familie gegenübersitzt. "Ich habe im Gottesdienst viele, viele Male gekichert. Zum Glück wird das nicht gefilmt. So kann man damit durchkommen, und am Weihnachtstag macht es Spaß, zu kichern und sich zu amüsieren", erzählte der Enkel der Queen (95) weiter.

Da Weihnachten bereits vor der Tür steht, veröffentlichten der Prinz und seine Ehefrau, Herzogin Kate (39), vor wenigen Tagen das Bild ihrer diesjährigen Grußkarte. Bei den Fans der Königsfamilie sorgte das Foto vor allem wegen ihrer drei Kinder für Aufsehen. "Wow, Wahnsinn, wie groß sie schon geworden sind", staunte ein Follower auf Instagram.

Getty Images Prinz William in Glasgow

Getty Images Prinz George und Prinz William zu Weihnachten 2016

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

