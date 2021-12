Sein Tod war ein großer Verlust für alle Sex and the City-Fans! Im September verstarb der Schauspieler Willie Garson (✝57), der in der New Yorker Kultserie die Rolle des Stanford verkörpert hatte. Auch im gerade angelaufenen Sequel And Just Like That stellte der US-Amerikaner die beliebte Figur noch einmal dar – er konnte die Dreharbeiten an der ersten Staffel jedoch nicht mehr beenden. Mit seinem Tod und dem Schicksal seiner Figur fanden die Produzenten einen emotionalen Umgang.

Achtung, Spoiler – wer "And Just Like That" noch nicht gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen!

Am Ende der vierten Folge der neuen Serie nehmen die Macher Abschied von Willie – mit einer Widmung: "In Gedenken an unseren geliebten Willie Garson." Dessen Rolle des Stanford blieb der Serientod hingegen erspart. Die Figur vollzieht einen kompletten Bruch mit ihrem früheren Leben und zieht nach Japan, um dort einen TikTok-Star zu managen. Stanford stellt Carrie (gespielt von Sarah Jessica Parker, 56) in einer emotionalen handschriftlichen Notiz vor vollendete Tatsachen.

Die Endgültigkeit von Stanfords Lebensentscheidung wird an einem weiteren drastischen Schritt deutlich: Er reicht die Scheidung von seinem Mann Anthony (Mario Cantone, 62) ein! Das wird in der Handlung der Serie zwar nicht hinreichend begründet, dürfte für die meisten Fans angesichts von Willies plötzlichem Tod jedoch eine passende Lösung sein.

