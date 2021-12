North West (8) wird langsam zu einer waschechten Influencerin. Seit Ende November teilt sich Kim Kardashian (41) nun schon einen gemeinsamen Social-Media-Account mit ihrer Tochter, auf dem der Promi-Nachwuchs immer wieder Einblicke in ihren Alltag teilt. Jetzt informierte der Lockenkopf seine rund vier Millionen Abonnenten über die neuste Entwicklung in ihrem Leben. North trägt nun eine feste Zahnspange, die sie stolz im Netz präsentierte.

Auf dem gemeinsamen TikTok-Account des Mutter-Tochter-Duos veröffentlichte die 8-Jährige nun ein kurzes Video, in dem sie ihre feste Zahnspange perfekt in Szene setzte. Augenscheinlich war der Promi-Spross über ihre äußerliche Veränderung mehr als entzückt, denn in dem Clip grinste die Kleine breit in die Kamera, um ihrer Community einen Blick auf die silberne Spange zu gewähren. "Oh mein Gott, ich habe meine Zahnspange bekommen", berichtete North ganz aus dem Häuschen. Wie die Reaktionen der Follower der kleinen Maus auf die feste Zahnspange ausfielen, ist leider nicht bekannt, denn die Kommentare unter dem Video waren ausgestellt worden.

Anfang des Monats war North ohne die Erlaubnis ihrer Mutter auf dem gemeinsamen Account live gegangen, bei dem sie mehrere Räume der Megavilla gefilmt hatte. Auf die kleine Tour durch das Haus hatte Mama Kim allerdings alles andere als begeistert reagiert. Als ihre Tochter der 41-Jährigen zurief, dass sie gerade auf TikTok live sei, antwortete die Unternehmerin erbost: "Nein stopp, du weißt, dass du das nicht darfst".

TikTok / kimandnorth North West im Dezember 2021

TikTok / kimandnorth North West, Kim Kardashians Tochter

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im Mai 2021

