Chris Noths (67) Leben steht auf den Kopf. Der Schauspieler wurde vergangene Woche mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Mehrere Frauen bezichtigen den Sex and the City-Star des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung. Die Anschuldigungen kosteten den Seriendarsteller bereits mehrere Jobs und auch seine Beziehung leidet unter dem Skandal: Seine Frau Tara Wilson soll sich von Chris distanzieren – ist ihre Ehe jetzt am Ende?

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, steht es um das Verhältnis der Eheleute zueinander alles andere als gut: "Tara ist sehr aufgebracht. Die Dinge hängen am seidenen Faden!" Die zweifache Mutter sei in der Krise sehr darauf bedacht, ihre Kinder zu schützen – die sollten von den Problemen nicht beeinflusst werden: "Das ist ihre oberste Priorität!"

Der 39-Jährigen scheint der Ärger um ihren Mann zumindest ziemlich zuzusetzen. Paparazzi erwischten sie zuletzt in Los Angeles – dabei trug Tara ihren Ehering nicht. Was sagt ihr: Übersteht Chris' Ehe den Skandal? Stimmt unten ab.

Getty Images Chris Noth im Jahr 2015

Getty Images Tara Wilson und Chris Noth in New York City, 2013

Getty Images Tara Wilson und Chris Noth im Jahr 2013

