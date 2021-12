Im Alltag mit seinen Mädels wird Dwayne "The Rock" Johnson (49) dann doch ganz sanft! Auf der Leinwand ist der Schauspieler meist in actiongeladenen Szenen zu sehen. Zu Hause mit seiner Frau Lauren Hashian (37) und den beiden gemeinsamen Kindern, der sechsjährigen Jasmine und der dreijährigen Tiana Gia, sieht das aber ganz anders aus, wie der ehemalige Wrestler im Netz zeigt. Die schönsten Momente von The Rock und seinen Töchtern und wie niedlich die drei zusammen spielen, seht ihr im Video!

