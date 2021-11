Klare Ansage von Vin Diesel (54)! Der Schauspieler begeistert seit vielen Jahren in der Rolle des Dominic Toretto in der Action-Reihe Fast & Furios die Kinogänger. Auch Dwayne "The Rock" Johnson (49) stand für vier Filme der beliebten Blockbuster vor der Kamera, bis es angeblich mit seinem Kollegen Vin knallte! Die Leinwandhelden warfen sich gegenseitig egoistisches Verhalten vor. Dieser Disput hat sich über die Jahre scheinbar geklärt: Vin forderte Dwayne in einem leidenschaftlichen Appell auf, zurückzukehren.

Auf Instagram postete der Filmstar einen Moment aus einem der Filme. Dabei schauen sich Dominic (Vin Diesel) und Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ernst in die Augen. Besonders Vins Bildunterschrift berührt die Fans! "Mein kleiner Bruder Dwayne. Die Zeit ist gekommen. Die Welt wartet auf das Finale von Fast zehn [...] und du hast eine sehr wichtige Rolle zu spielen", leitete der 54-Jährige sein Posting ein. Er betonte außerdem, wie eng die Bande zwischen ihm und dem ehemaligen Profi-Wrestler geworden sei und bezeichnete ihn als Familienmitglied.

Der Dreifach-Vater schloss die Nachricht mit der Bitte an Dwayne ab, erneut in seine Rolle zu schlüpfen. "Hobbs kann von keinem anderen gespielt werden. Ich hoffe, dass du dich der Herausforderung stellst und dein Schicksal annimmst", schrieb er. Über zwei Millionen Fans gefiel der Beitrag! Ob Vin es damit schafft, seinen Kumpel zu überzeugen? Immerhin hat er ihn damals sogar persönlich angesprochen ein Teil des Casts zu werden.

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Fast and Furious 5"

Anzeige

Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

Anzeige

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de