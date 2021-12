Julia Holz hat Liebeskummer. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit besiegte vor wenigen Monaten den Krebs. Während ihres Kampfes stand ihr Freund Iwan ihr stets zur Seite. Vor Kurzem trennten die beiden sich aber – während die Beauty nämlich in Deutschland bleiben wollte, zog es Iwan wieder nach Mallorca. Trotzdem verbrachten die beiden Weihnachten – auch wegen ihrer gemeinsamen Tochter – zusammen. Jetzt, wo er aber wieder weg ist, vermisst Julia ihren Ex gewaltig!

Auf Instagram erklärte sie, warum sie sich aktuell nicht so viel bei ihren Fans meldet. "Ich muss mich gerade erst selber sammeln. Ich bin hin- und hergerissen", meinte sie. Der Grund dafür: "Ich vermisse Iwan so sehr. [...] Jetzt habe ich Angst, wie es weitergeht. So viele Sachen in meinem Kopf."

Julia könne aber durchaus Verständnis für Iwan aufbringen – schließlich habe sie gesehen, dass er sich in Deutschland nicht wohlgefühlt habe. "Ich habe ihn ja hier gesehen. Jeden Morgen aufgewacht und hatte Tränen in den Augen", erinnerte sie sich.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, TV-Auswanderin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz und ihr Partner Iwan im Mai 2021 auf Mallorca

Instagram / mr.iwan_ Julia Holz mit ihrem Partner Iwan und ihrer gemeinsamen Tochter Daliah

