Das war ein kurzes Versteckspiel! Heute Abend wird die Festtagsausgabe von The Masked Singer – "Die rätselhafte Weihnachtsshow" bei ProSieben ausgestrahlt. Zwar wurde die Folge vorab abgedreht, wer in den Kostümen steckt, ist aber noch immer streng geheim. Nach der ersten Runde gab es nun aber eine Enthüllung. Während die Gans und das Geschenk noch einmal gegeneinander antreten, ist das Rentier raus. Doch welcher Promi ist in dem felligen Kostüm aufgetreten?

Alle drei kostümierten Sänger haben neben einer gemeinsamen Performance einen Einzelauftritt hingelegt. Daraufhin durften die Gäste im Publikum abstimmen, wer es in die nächste Runde geschafft hat. Während das Federtier und das Geschenk noch einmal um die Wette singen können, musste das Rentier seine Maske abnehmen. Darunter steckte tatsächlich Moderator Steven Gätjen (49). Seine ersten Worte nach der Enttarnung: "Singen kann ich vielleicht nicht so gut, aber sportlich bin ich. Ich glaube, ich bin eine Wäschetrommel. Danke ihr Lieben." Tatsächlich waren auch die Zuschauer von der Gesangseinlage nicht ganz überzeugt. "Steven kann ja absolut gar nicht singen", twitterte jemand während seines Auftritts.

Wer sich hinter der Gans versteckt, ist den Fans auch schon ohne Enthüllung klar: Die Twitter-User sind fest davon überzeugt, dass es Sängerin Yvonne Catterfeld (42) sein muss. Ihr Gegner – das Geschenk – stellt aber sowohl die Zuschauer als auch das Rateteam vor Rätsel. Unter anderem wurde spekuliert, dass es Helge Schneider (66) sein könnte. Sicher ist sich aber nicht wirklich jemand.

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Rentier

Getty Images Moderator Steven Gätjen bei der Goldenen Kamera 2019

Getty Images Thore Schölermann, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2021

