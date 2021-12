Micaela Schäfer (38) heizt ihren Fans natürlich auch an Weihnachten ein! Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin hat ihre Follower in den vergangenen Wochen ausgiebig auf die anstehenden Feiertage vorbereitet: Regelmäßig posierte sie in sexy Outfits im Netz. Wer davon nicht genug bekam, konnte sich die Vorweihnachtszeit zusätzlich noch mit einem erotischen Adventskalender der Reality-TV-Bekanntheit versüßen. Pünktlich zu Weihnachten ließ Mica nun erneut die Hüllen fallen!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 38-Jährige eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie in superknappen Outfits vor ihrem Weihnachtsbaum posiert: Auf einer Momentaufnahme trägt Mica lediglich einen String – und ihre Brüste werden dabei von zwei Geschenken verdeckt. Die Fans waren von diesem sexy Anblick hin und weg. "Ich habe noch nie einen echten Engel gesehen. Aber nachdem ich dich gesehen habe, weiß ich, wie ihn mir vorzustellen habe", schrieb nur einer von vielen Usern in der Kommentarspalte unter dem Posting.

Vor wenigen Tagen hatte die DJane auch schon im Gespräch mit Promiflash durchblicken lassen, dass sie es während der Feiertage ganz entspannt angehen lässt. "Ich habe es wirklich ganz gut: Zu Weihnachten kümmert sich immer meine Mutter um alles. Sie kauft für alle ein und von daher muss ich nichts verpacken, das ist super", berichtete sie.

Splash News ; ActionPress Micaela Schäfer auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Future Image / ActionPress Micaela Schäfer im Oktober 2021 in Berlin

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

