Lala Kent (31) schmiedet fleißig Nachwuchspläne – will aber gleichzeitig Single bleiben! Im Oktober zogen die "Vanderpump Rules"-Darstellerin und ihr Partner Randall Emmett endgültig einen Schlussstrich und gingen getrennte Wege. Nur sieben Monate zuvor waren die beiden erstmals Eltern geworden und hatten ihre Tochter Ocean willkommen geheißen. An ihrem Wunsch nach weiteren Kindern hält die TV-Bekanntheit auch nach der Trennung noch fest: Ihr nächstes Baby will Lala nun allerdings ohne Mann bekommen!

Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" plauderte die 31-Jährige über ihre künftige Familienplanung. Dass sie noch weitere Kids haben will, ist für Lala ganz sicher – allerdings gibt es einen Haken: "Ich will keinen weiteren Baby-Daddy, so viel steht fest." Doch immerhin gebe es Alternativen. Aus diesem Grund denke die US-Amerikanerin gerade über andere Möglichkeiten nach, weiteren Nachwuchs zu bekommen.

Die Beziehung und das Liebes-Aus mit Randall scheinen bei Lala tiefe Spuren hinterlassen zu haben. Kurz nach der Trennung konnte der Realitystar kaum über die Geschehnisse sprechen. "Ich habe einiges hinter mir, es ist grad ziemlich heftig", merkte die frischgebackene Mutter lediglich an.

Anzeige

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juli 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Lala Kent, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de