Lala Kent (31) wünscht sich ein kleines Geschwisterchen für ihre Tochter. Erst im März gab die amerikanische TV-Bekanntheit bekannt, dass sie und ihr Verlobter Randall Emmett ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben und verriet auch schon den Namen der Kleinen: Ocean Kent Emmett. Ein Baby scheint für Lala jedoch nicht genug zu sein – schon jetzt plant die Beauty ihre zweite Schwangerschaft.

Vor wenigen Tagen verriet Lala in einem Interview mit People, dass sie es kaum erwarten kann, ein zweites Kind zu bekommen. Sie erklärte, dass sie "ab der Sekunde", in der ihr Töchterchen Ocean ein Jahr alt wird, versuchen wolle, erneut schwanger zu werden. Fürs Erste scheint Lala aber rundum glücklich und zufrieden mit ihrer Tochter zu sein – sie erzählte: "Sie hat so eine niedliche Persönlichkeit: sie ist so glücklich und schläft auch schon durch. Ich habe die beste Zeit überhaupt mit ihr." Ocean hat inzwischen sogar schon ihr erstes Wort gesagt: Mama. "Ich habe es gefilmt, damit Randall weiß, dass sie es vor 'Papa' gesagt hat", witzelte die Reality-TV-Bekanntheit.

Bereits während ihrer Schwangerschaft schien sie von der Idee begeistert, so schnell wie möglich ein zweites Kind zu bekommen. Im Gespräch mit dem Magazin TooFab verriet sie damals: "Noch eins mehr. Ja! Das reicht dann aber auch."

Getty Images Realitystar Lala Kent und ihr Verlobter Randall Emmett

Instagram / lalakent Lala Kents Töchterchen Ocean

Getty Images Lala Kent bei den American Influencer Awards 2019

