Jessie J (33) hat Lust, sich wieder zu verlieben. Erst im Oktober hatte die Sängerin bekannt gegeben, dass sie und ihr damaliger Freund Max Pham Nguyen kein Paar mehr sind. Die beiden hatten gemerkt, dass sie als gute Freunde besser fahren – denn auf romantischer Ebene hätten sie einfach nicht genug füreinander empfunden. Jetzt träumt die Beauty allerdings davon, sich endlich so richtig zu verlieben und den passenden Partner für eine gemeinsame Zukunft zu finden.

In ihrem Instagram-Feed teilte die Dunkelhaarige einen Ausschnitt von einem Konzert in London. Zu einem Song über die Liebe schrieb sie: "Es wird gesagt, man findet die Liebe seines Lebens, wenn man nicht sucht." Offenbar hat Jessie deswegen vor, genau das zu tun: nicht zu suchen! "Also – ich tue so, als würde ich wegsehen – und dann kommst du (wer immer du auch bist) und schleichst dich an." Um klarzustellen, wie ernst es ihr ist und damit sie nicht mehr allzu lange auf den Richtigen warten muss, hatte sie noch eine klare Anweisung: "Irgendwann demnächst wäre gut. Cool."

Offenbar gibt es auch schon ein paar Interessenten unter ihren Followern. Ein Fan betonte nämlich, dass er längst versucht habe, mit der Beauty in Kontakt zu treten. "Ich hab gerade mal in meinen Nachrichten geguckt. Zum ersten Mal habe ich dir vor sieben Jahren geschrieben", scherzte er. Auf eine Antwort hat der User bis dato vergeblich gewartet.

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Ex-Freund Max Pham Nguyen

Anzeige

Getty Images Jessie J, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jessie J bei der Republic Records Grammy After Party, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de