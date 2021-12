Cheyenne Ochsenknecht (21) ist total stolz auf ihren Nachwuchs! Im März sind die TV-Bekanntheit und ihr Freund Nino erstmals Eltern geworden: Sie begrüßten ihre Tochter namens Mavie auf der Welt. Seitdem hält die Neu-Mama ihre Fans im Netz fast täglich mit neuen Updates von ihrem Baby auf dem Laufenden. Jetzt stand für Cheyenne ein weiterer Meilenstein an: Mavie ist neun Monate alt geworden!

In ihrer Instagram-Story teilte die 21-Jährige nun einen Boomerang, in dem sie ihre kleine Prinzessin im Arm hält – und ihr einen Kuss auf den Hinterkopf gibt. Zusätzlich fügte Cheyenne ein weißes Herz-Emoji und einen Sticker hinzu, auf dem "neun Monate alt" geschrieben stand. Doch damit nicht genug: Die Blondine teilte noch eine weitere Aufnahme mit ihren Fans, in der Mavie zum ersten Mal "Papa" sagt. "Ihr erstes Wort war übrigens 'Mama' – und gestern das zweite Wort 'Papa'", notierte sie darunter.

Erst im November hatte Cheyenne bei der Launchparty des Modelabels N.O - Natascha Ochsenknecht (57) im Promiflash-Interview preisgegeben, wie sehr sich ihr Leben seit der Geburt ihres Kindes verändert hat. "Es gibt schöne Momente, natürlich gibt es auch Momente, in denen man denkt: 'Ich kann nicht mehr'", gab sie ehrlich zu.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im September 2021

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und ihre Tochter Mavie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de