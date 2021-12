Dagi Bee (27) und Eugen Kazakov (27) sind voller Glück: Ihr Sohn Nelio ist endlich auf der Welt! Kurz nach Weihnachten verkündeten die YouTuberin und ihr Mann die freudigen Neuigkeiten via Instagram. Einen Tag vor Heiligabend durften sie ihr Erstgeborenes begrüßen: "Am 23. Dezember haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt! Wir sind so unglaublich stolz und können unser Glück einfach nicht fassen. Er ist einfach perfekt. Wir lieben dich so sehr!"

