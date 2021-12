Alicia Keys (40) präsentiert ein Schmuckstück der ganz besonderen Art! In Sachen Styling vertritt die Sängerin eine klare Meinung: Sie setzt auf Natürlichkeit. Im Jahr 2016 schwor die "Girl On Fire"-Interpretin dem Make-up ab und zeigt sich seither meist ungeschminkt, um dem Druck gängiger Schönheitsideale zu entgehen. Weitaus extravaganter geht es hingegen nun in Alicias Mund zu: Im Netz zeigte sie ihre personalisierten Luxus-Grills!

Via Instagram teilte die 40-Jährige ein Foto, auf dem sie mit einem breiten Lächeln den ausgefallenen Zahnschmuck mit einer Menge Bling-Bling zeigt. Für ihre Grills hat Alicia offenbar keine Kosten gescheut. Über dem Silber sind auf den unteren Vorderzähnen zudem ihre Initialen zu sehen. Ihre Musikleidenschaft ließ die Künstlerin ebenfalls verewigen. Am Oberkiefer trägt sie ihre Grills in Form eines kleinen Notenschlüssels und eines Mikrofons.

Einige Promis finden Gefallen an dem protzigen Schmuckstück. Sogar Reality-TV-Ikone Kim Kardashian (41) likete Alicias Fotos. Andere Follower gaben sich hingegen skeptisch. "Natürlich ist besser", schrieb ein Fan in der Kommentarspalte. Ein anderer User fragte sich schlicht: "Warum, Mädchen, warum?"

Anzeige

Getty Images Alicia Keys im November 2016

Anzeige

Instagram / aliciakeys Alicia Keys' Grills

Anzeige

Getty Images Alicia Keys beim Billboard Women In Music Event, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de