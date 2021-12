Elena Miras (29) hat ihren Traumprinzen offenbar gefunden. Anfang des Jahres hatte die einstige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre Beziehung zu dem Rapper Xellen7 öffentlich gemacht, dessen bürgerlicher Name Leandro Teixeira lautet. Augenscheinlich sind die beiden sehr glücklich miteinander, denn immer wieder teilt die Beauty süße Pärchen-Pics im Netz. Jetzt kam Elena gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren Freund heraus.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Love Island-Kandidatin nun einen Schnappschuss von ihrem Liebsten und ihrer Tochter, worauf die beiden über das Meer blicken. "Alles was ich brauche auf einem Bild", kommentierte Elena die Aufnahme. Anschließend setzte sich die Schweizerin noch gegen negative Kommentare zur Wehr, die sie regelmäßig bekommen würde. Dabei begann die TV-Persönlichkeit schließlich ihren Schatz in Schutz zu nehmen. "Ich hab den schönsten und intelligentesten Mann an meiner Seite mit dem größten Herzen", schwärmte sie von ihrem Partner.

Bereits im September hatte die 29-Jährige in einer Fragerunde mit ihrer Community verraten, dass Leandro und sie unglaublich glücklich miteinander seien. So betonte Elena damals beispielsweise, dass sie sich keinen anderen Mann an ihrer Seite vorstellen könne und verriet, dass sie noch nie so zufrieden gewesen sei wie mit dem Musiker. Auch gemeinsamen Nachwuchs könne sie sich deshalb mit ihm vorstellen.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen und ihrem Freund

Instagram / elena_miras Elena Miras küsst ihren Freund Leandro Teixeira

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen im Dezember 2021

