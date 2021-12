Elena Carrière (25) will ihre Liebe mit aller Welt teilen. Anfang September hatte die Hamburgerin verraten, dass sie wieder in festen Händen sei. Bjarki Runar Sigurdarson heißt der Glückliche, der nun schon seit einigen Monaten mit der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin durchs Leben geht. Wenig später liefen die beiden Turteltauben dann zum ersten Mal gemeinsam über den roten Teppich. Jetzt veröffentlichte Elena auch das erste Pärchen-Pic mit ihrem Liebsten im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 25-Jährige gleich drei süße Fotos, die sie mit ihrem Freund abbilden. Passend zu den vergangenen Weihnachtsfeiertagen trug die Tochter von Mathieu Carrière (71) ein rotes Rentiergeweih mit Glöckchen auf dem Kopf. "Rentier-Sichtung", scherzte sie anschließend unter ihrem Post, bevor sie ihrer Community noch eine erholsame Zeit wünschte. "Ich hoffe, ihr habt die emotional anstrengendsten Tage des Jahres mit Leichtigkeit und einem Gefühl der friedlichen Akzeptanz genossen", fuhr sie fort.

In den Kommentaren zeigten sich anschließend viele User entzückt von den süßen Aufnahmen des Duos. "Schönes Paar" oder "Ich freue mich so für dich, dass du endlich dein Glück gefunden hast", lauteten nur einige Nachrichten der begeisterten Fans. Auch Elenas Schatz ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag mit einem ironischen Rezept für "Rentierzungen" zu kommentieren. "Die abgeschnittenen Zungen mit dem reservierten Rentierfond in einer Vakuumverpackung zusammen mit Arsen und Methanol aufbewahren", lautete beispielsweise ein Schritt von Bjarkis Anleitung.

Instagram / bjarki.torrent Elena Carrière und Bjarki Runar Sigurdarson

Instagram / bjarki.torrent Elena Carrière und Bjarki Runar Sigurdarson im Dezember 2021

Instagram / elenacarriere Bjarki Runar Sigurdarson und Elena Carrière im Dezember 2021

