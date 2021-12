Iris Abel (53) ist in der Form ihres Lebens! In den vergangenen Jahren ist bei der Bauer sucht Frau-Bekanntheit viel passiert. 2019 ließ sich die Frau von Uwe Abel (52) den Magen verkleinern und die Pfunde purzelten. Im vergangenen Sommer legte sie schließlich noch eine optische Veränderung nach und ließ sich die Haare knallrot färben. Mit ihrem neuen Look und der neuen Figur fühlt sich Iris pudelwohl. Im Promiflash-Interview plauderten sie und ihr Gatte über dieses neue Lebensgefühl.

