Präsentieren sie bald den wichtigsten Filmpreis? Für Tom Holland (25) und Zendaya Coleman (25) läuft es zurzeit richtig rund: Der Spiderman-Star und die Euphoria-Darstellerin sind gerade eines der heißesten Traumpaare Hollywoods. Kein Wunder also, dass manch einer sie auch für größere Aufgaben in Betracht zieht – etwa die Moderation der Academy Awards in Los Angeles. Doch trauen sie sich das zu? Tom antwortete jetzt auf die Gerüchte.

Im Interview mit THR sorgte der Schauspieler jetzt für Klarheit: "In etwas entfernterer Zukunft vielleicht, aber ganz ehrlich... Im Moment habe ich dafür einfach zu viel um die Ohren." Wenn am 27. März das nächste Mal die beliebten Goldjungen verteilt werden, muss also niemand damit rechnen, dass Tom die Show eröffnet – obwohl er die Herausforderung schätzt: "Ich liebe das, etwas unter Druck zu geraten und aus meiner Komfortzone gebracht zu werden."

Genauso bereit für die Moderation der Oscar-Verleihung fühlt Tom sich offenbar für die Gründung einer Familie mit seiner Liebsten. Doch dazu wird es vorerst wohl eher nicht kommen. Wie ein Insider Hollywood Life verriet, wolle sie in absehbarer Zeit keine Kinder: "Er weiß, dass sie im Moment noch nicht bereit dafür ist und dass sie sich auf ihre Karriere konzentriert."

Getty Images Tom Holland bei der GQ Men of the Year Celebration in West-Hollywood im November 2021

Action Press / MediaPunch Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Getty Images Zendaya bei den Filmfestspielen in Venedig 2021

