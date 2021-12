Arnold Schwarzenegger (74) ist ein geschiedener Mann! 1986 schritt der Schauspieler mit der Journalistin Maria Shriver (66) vor den Traualtar. Das Paar bekam vier Kinder. Doch seine Liebe sollte nicht für die Ewigkeit sein: 2011 reichte Maria nach 25 Jahren Ehe die Scheidung ein, nachdem bekannt wurde, dass Arnold sie betrogen hatte und sogar einen unehelichen Sohn mit seiner Affäre teilt. Doch erst jetzt – über zehn Jahre später – ist das Verfahren endlich durch!

Wie TMZ berichtet, soll die Scheidung Anfang des Monats von einem Richter unterzeichnet worden sein. Am Dienstagmorgen wurde dann auch vom obersten Gericht in Los Angeles das Okay gegeben. Dass das Verfahren so lange gedauert hat, wird mit einem Mangel an Motivation und der komplizierten Aufteilung des Vermögens begründet.

Trotz der zerbrochenen Ehe fließt zwischen Arnold und Maria offenbar kein böses Blut. Immer wieder teilen sie im Netz gemeinsame Schnappschüsse mit ihren inzwischen erwachsenen Kids. Im vergangenen Jahr feierten sie zum Beispiel alle zusammen Arnolds Geburtstag.

Getty Images Arnold Schwarzenegger im Oktober 2019 in London

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver

Instagram / patrickschwarzenegger Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger mit ihren Kids Katherine, Christopher, Patrick und Christina

