Augenscheinlich ist Eugen Kazakov (27) momentan wunschlos glücklich. Im August hatte Dagi Bee (27) überraschend verraten, dass sie zum ersten Mal schwanger sei. Vor wenigen Tagen durfte das Paar dann endlich seinen Sohn Nelio in den Armen halten. Mit einem süßen Familienfoto hatten die beiden Influencer die Geburt ihres Sprösslings bekannt gegeben. Offenbar noch von Glücksgefühlen berauscht, teilte Eugen nun ein verliebtes Knutschfoto mit seiner Dagi.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 27-Jährige nun den Schnappschuss, mit dem er augenscheinlich seine Euphorie über den gemeinsamen Familienzuwachs mit Dagi zum Ausdruck bringen wollte. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme küssten sich die frischgebackenen Eltern innig, sodass die Abonnenten der Social-Media-Persönlichkeit die Liebe der Eheleute zueinander förmlich spüren konnten. Eugen betitelte das Foto schlicht mit einem weißen Herz neben Dagis Namen. Wenig später repostete die Webvideoproduzentin das gemeinsame Bild dann auch in ihrer Story.

Anfang der Woche hatte Dagi nach der Entbindung ihres Kindes ihren rund 6,5 Millionen Followern bereits ein erstes Baby-Update gegeben. Vor einem blauen Hintergrund schrieb die blonde Schönheit in weißer Schrift: "Uns geht es gut und wir genießen die Zeit zu dritt so, so sehr!". Ihr Söhnchen sei "einfach ein Engel", was die Mama offenbar selbst kaum glauben konnte. Ihren Post beendete sie nämlich mit einem weißen Herz sowie dem Wort "Unglaublich".

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

