Joelina Karabas (22) weiß, was sie will. Die Tochter von Danni Büchner ist nicht nur bekannt durch ihre Auftritte bei Goodbye Deutschland – sie hat sich auch auf Instagram eine ordentliche Fanbase erarbeitet. Auch bei Shopping Queen war Joelina 2021 zu sehen. Einen Partner hat die Mallorca-Auswanderin ihrer Community bisher aber nicht präsentiert. Doch wie stellt sich Joelina den Mann an ihrer Seite eigentlich vor?

Das verriet die 22-Jährige jetzt in Sam Dylans (30) Podcast "Nachricht von Sam". Auf der Weihnachtsfeier ihrer Mutter hatte der Prince Charming-Star Joelina auf den Zahn gefühlt und herausgekitzelt, welche Erwartungen sie an einen potenziellen Freund hat. Ihr sei vor allem wichtig, dass ihr Partner nicht jünger als sie selbst ist und nicht über 30. Doch hat sie auch Ansprüche, was sein Aussehen angeht? Nicht wirklich – Joelina ist etwas anderes wichtiger als ein durchtrainierter Körper. "Intelligenz ist schon wichtig. Wenn er einen Sixpack hat, aber nicht intelligent ist – was willst du denn mit einem Sixpack, wenn dein Freund strohdumm ist?", betonte sie.

Auch finanziell muss ihr zukünftiger Schatz nicht groß auftrumpfen – er sollte lediglich ebenfalls auf eigenen Beinen stehen. "Ich habe selbst Geld. Ich arbeite, ich verdiene Geld mit Instagram und TV-Sachen. Ich brauche von gar keinem Geld", stellte sie klar. Abhängig von einem Mann möchte sich Joelina demnach also sicher nicht machen.

Instagram / joelinakrbs Danni Büchner und ihre Tochter Joelina

Instagram / houseofdylan Reality-TV-Star Sam Dylan

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Tochter von Danni Büchner

