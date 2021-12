Es geht in Richtung Endspurt! Kylie Jenner (24) und Travis Scott (30) sind in freudiger Erwartung ihres zweiten gemeinsamen Kindes. Die Keeping Up With the Kardashians-Beauty und der "Sicko Mode"-Interpret wurden 2018 zum ersten Mal Eltern, als sie ihre kleine Tochter Stormi (3) auf der Welt begrüßten. Jetzt, wo die Geburt ihres zweiten Babys immer näher rückt, scheint das Paar glücklicher denn je zu sein.

Ein Insider verriet jetzt gegenüber Us Weekly: "Kylie und Travis sind so glücklich, dass sie zusammen auf dieser Reise sind." Die Beziehung der beiden sei so stark wie eh und je und sie seien bis über beide Ohren verliebt. "Sie haben eine ganz besondere Verbindung zueinander als Eltern, die unantastbar ist", erklärte die Quelle. Tatsächlich gab es lange Gerüchte darüber, dass das Duo gerade kein Paar sei – dies scheint aber wohl alles andere als wahr zu sein. Kylies Halbschwester Khloé Kardashian (37) nahm diesen Gerüchten erst vor wenigen Wochen den Wind aus den Segeln, als sie auf Instagram betonte: "Die beiden sind sehr wohl ein Paar!"

Die 24-Jährige fühle sich während dieser Schwangerschaft perfekt vorbereitet auf die Ankunft ihres Babys. "Sie hat fast zwei Jahre lang versucht, schwanger zu werden", offenbarte der Informant außerdem. Die Kylie-Cosmetics-Gründerin habe sich schon immer ein Geschwisterchen für Stormi gewünscht, das in einem ähnlichen Alter sei.

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im November 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

