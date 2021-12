Chase Stokes (29) genießt offenbar sein Single-Leben in vollen Zügen. Der Schauspieler soll sich erst vor wenigen Wochen von seiner "Outer Banks"-Kollegin Madelyn Cline (24) getrennt haben. Während Madelyn inzwischen schon wieder jemanden zu daten scheint, war ihr Ex bislang offiziell noch solo unterwegs. Nun ist aber anscheinend auch der Netflix-Hottie wieder in Flirtlaune. Chase wurde nun nämlich während einer Partynacht heftig knutschend erwischt.

Wie dieses Video zeigt, das TMZ vorliegt, war der 29-Jährige am Sonntag mit Freunden in einer Bar in Orlando. Dort ist er einer unbekannten jungen Frau dann ganz schön nahegekommen. Das Video zeigt die beiden wild knutschend in einer Ecke. Sie sollen später die Bar sogar gemeinsam verlassen haben. Um wen es sich bei Chase' Knutschpartnerin handelt, ist noch nicht bekannt.

Währenddessen wurde Madelyn in letzter Zeit immer wieder mit Social-Media-Star Zack Bia gesehen. Eine Quelle bestätigte gegenüber Us Weekly bereits, dass die beiden sich daten. Wie ernst es zwischen ihnen ist, ist allerdings noch unklar.

Getty Images Chase Stokes und Madelyn Cline bei der "I Am Not Okay With This"-Premiere in Hollywood, Februar 2020

Getty Images Chase Stokes im Dezember 2021

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

