Sandra Janina (22) kann Emmy Russ (22) verstehen! Die beiden Promidamen sind aktuell bei Temptation Island V.I.P. zu sehen – dort stellen sie ihre jeweiligen Beziehungen auf die Probe. Unter den Verführern ist auch Reality-TV-Dauerkandidat Diogo Sangre (27), der es besonders Emmy angetan zu haben scheint. Dass er mehr an Sandra interessiert ist, passt Ersterer deshalb überhaupt nicht. Sandra plauderte jetzt mit Promiflash über das eifersüchtige Verhalten ihrer Kollegin.

In der aktuellen Folge schien Emmy ziemlich aufgebracht zu sein, dass Diogo ihr nicht dieselbe Aufmerksamkeit schenkt wie Sandra. Tatsächlich habe Letztere das zunächst überhaupt nicht mitbekommen. "Ich glaube aber nicht, dass Emmy wirklich sauer auf mich war, sondern eher auf Diogo", erklärte Sandra gegenüber Promiflash. Für sie sei die Reaktion ihrer Kollegin aber teilweise nachvollziehbar gewesen. "Ich verstehe, dass da drin jeder eine Bezugsperson braucht und sie mit den anderen Verführern einfach nicht so gematcht hat wie mit Diogo", hielt die Freundin von Juliano Fernandez fest. Nichtsdestotrotz habe die 22-Jährige in ihren Augen keinen wirklichen Grund, Besitzansprüche an einen der Verführer zu stellen – immerhin sei sie zu dem Zeitpunkt an Udo Bönstrup (27) vergeben gewesen.

"Ich fühl mich wirklich alleine", klagte Emmy bei "Temptation Island V.I.P.". Es habe bei ihr mit noch keinem der Verführer gepasst – Sandra habe ihr in der ersten Folge Miguel weggeschnappt, ihr anfänglicher Verführer Dominik habe nur Augen für Paulina (25) und jetzt gehe sie auch noch bei Diogo leer aus. "Ich habe das Gefühl, ich bin wirklich die größte Wanderhure der Sendung", offenbarte die Influencerin.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

Anzeige

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

Anzeige

RTL Emmy Russ bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de