Macht Trevor Noah das Liebes-Comeback damit endlich offiziell? Vergangenes Jahr im September hatte Minka Kelly (41) verraten, dass sie nach der Trennung von Jesse Williams (40) wieder frisch verliebt sei. Neun Monate lang gingen die Schauspielerin und der Comedian gemeinsam durchs Leben, bevor eine Quelle bekannt gab, dass sich die beiden getrennt haben. Doch angeblich soll das Paar sich einander wieder angenähert haben und seiner Liebe eine zweite Chance geben. Nun teilte Noah sogar ein Foto, auf dem Minka neben ihm in die Kamera lächelt.

Das gemeinsame Bild veröffentlichte der 37-Jährige nun auf seinem Instagram-Account. Die Aufnahme stammt aus dem Urlaub des "Daily Show"-Moderators in seiner Heimat Südafrika, wo er geboren wurde und aufwuchs. Erst im Alter von 27 Jahren zog Trevor schließlich in die USA. Bei der Geburtstagsfeier seines besten Freundes Xolisa Dyeshana war nun offenbar auch die "Titans"-Schönheit mit dabei. Während Trevor freudig in die Kamera grinst, scheint sich Minka hingegen eher etwas hinter ihrem angeblichen Freund zu verstecken.

Das fiel auch den Fans auf. Unter dem Bild sammelten sich im Anschluss einige Kommentare, die sich begeistert davon zeigten, dass der Kabarettist die in Los Angeles geborene Schönheit mit in seine Heimat nahm und vermutlich sogar seinen Verwandten vorstellte. "Seht ihr, was ich sehe?", "Minka Kelly hat endlich unsere Küsten beehrt" oder "Ist das Minka?", schrieben beispielsweise einige Abonnenten.

Anzeige

Instagram / minkakelly Minka Kelly im Mai 2021

Anzeige

Instagram / trevornoah Trevor Noah, Komiker

Anzeige

Instagram / minkakelly Minka Kelly im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de