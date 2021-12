Bald ist es so weit! Harry Potter-Fans warten schon gespannt auf das große Reunion-Special der erfolgreichen Filmreihe. In der Show "20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts" blicken Stars wie Daniel Radcliffe (32) und Emma Watson (31) zurück auf die Zeit am Set. Doch ein Name fehlt auf der Gästeliste: J.K. Rowling (56), die Autorin der prämierten Bücher, ist offenbar nicht erschienen! Warum kam sie nicht zur Reunion?

Wie Entertainment Weekly nun berichtete, wurde Joanne sehr wohl eingeladen, doch sie lehnte es ab zu kommen. "Ihr Team entschied, dass die archivierten Kommentare der Schriftstellerin ausreichend waren", erklärte das Magazin. Während die Schauspieler der Charaktere um Harry, Hermine und Ron also anwesend sind und in Erinnerungen schwelgen, werden von der Schafferin des Bücher-Imperiums nur alte Aufzeichnungen zu sehen sein.

Fans haben sich schon länger gefragt, ob der frühere Shitstorm, der die Britin traf, ein Grund dafür sein könnte. Denn vergangenes Jahr wurde ein Tweet von Joanne von ihrer Community als transfeindlich eingestuft und viele wandten sich von ihr ab. Eine Quelle, die mit der Situation vertraut ist, betonte jedoch, dass die Kontroverse nichts mit der Entscheidung des Teams zu tun gehabt habe.

Anzeige

Getty Images J.K. Rowling im Dezember 2019 in New York City

Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson im Juli 2011

Anzeige

Getty Images J.K. Rowling, "Harry Potter"-Autorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de