Justin Long (43) ist offenbar wieder verliebt! Der Schauspieler datete in seiner Vergangenheit schon die eine oder andere namhafte Bekanntheit – bisher hatte der "Verrückt nach dir"-Darsteller aber kein großes Glück in der Liebe: Die Romanze mit Drew Barrymore (46) hielt nicht – und auch seine Beziehung zu Amanda Seyfried (36) ging nach knapp zwei Jahren in die Brüche. Jetzt scheint Justin aber wieder eine Frau an seiner Seite zu haben!

In seinem Podcast "Life Is Short With Justin Long" sprach er mit der Schauspielerin Fortune Feimster über Pizza. Die Komikerin enthüllte, dass sie gerne Pizza mit Ananas esse – offenbar eine Vorliebe, die sie mit Justins Partnerin teilt. "Witzig, meine Freundin meinte, dass das auch ihre Lieblingspizza ist – sie liebt auch Ananas. Ich bin noch nie mit jemandem zusammen gewesen, der Ananas auf Pizza gemocht hat", verriet der 43-Jährige. Wer seine Herzdame aber ist, behielt er erst mal für sich.

Ob es sich dabei eventuell um Kate Bosworth (38) handelt? Erst im November waren Gerüchte laut geworden, dass die zwei sich daten sollen. Schon im Mai hatte die Blondine auf Instagram eine Fotoreihe mit Justin geteilt und dazu geschrieben: "Heiliger Bimbam Justin, du bist ein wirklich [...] total verdammt toller Mensch!"

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und Justin Long im August 2010 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried und Justin Long im Mai 2015 in New York City

Anzeige

Instagram / katebosworth Kate Bosworth mit Justin Long

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de