Sarafina Wollny (26) machte eine schwere Zeit durch! Über mehrere Jahre hinweg versuchten die TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Peter (28) eigenen Nachwuchs zu bekommen. Im Mai dieses Jahres ging der Wunsch des Paares dann endlich in Erfüllung: Ihre Zwillingssöhne Emory und Casey kamen zur Welt. Während der Schwangerschaft hatte Sarafina allerdings mit einigen Wehwehchen zu kämpfen – doch der Schmerz habe sich letztlich ausgezahlt!

In einer Instagram-Fragerunde wurde die Neu-Mama noch mal auf ihre Zeit in anderen Umständen angesprochen – insbesondere ob sie damals mit ihren Twins im Bauch an Übelkeit litt. "Oh ja, 20 Wochen. Das war extrem von morgens bis abends", verriet Sarafina. Rückblickend seien die Probleme allerdings wie in Luft aufgelöst. "All das Leid, das wir sechs Jahre lang durchgemacht haben, hat sich so was von für unsere zwei wundervollen Jungs gelohnt", erklärte die 26-Jährige überglücklich.

Dürfen sich die beiden Sprösslinge vielleicht irgendwann sogar noch über ein Geschwisterchen freuen? "Wir werden sehen, was die Zukunft für uns bereithält", plauderte Sarafina erst kürzlich aus dem Nähkästchen. In erster Linie zählt es jetzt allerdings erst mal, die Zeit mit den beiden Söhnen in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Söhnen Casey und Emory, November 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina, Casey und Emory Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

