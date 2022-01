Ups, diese Showeinlage hatte Miley Cyrus (29) so wohl nicht geplant! Es ist hinlänglich bekannt, dass die Musikerin nicht gerade prüde ist. Nicht nur im Musikvideo zu ihrem Song "Wrecking Ball" schwang die Sängerin nackt auf einer Abrissbirne – auch im Netz zeigt sie sich gerne mit wenig Stoff am Körper. Bei einem Konzert kam es nun jedoch zu einer ungewollten Strip-Einlage: Mitten im Auftritt verabschiedete sich plötzlich Mileys Oberteil!

Zum Jahreswechsel war die 29-Jährige Teil des NBC New Year's Eve Party Specials. Dabei war die "We Can't Stop"-Interpretin ohnehin schon leicht bekleidet und trug neben einem kurzen, silberfarbenen Rock ein knappes, bauchfreies Oberteil, das nur von dünnen Trägern zusammengehalten wurde – und diese waren offenbar nicht besonders strapazierfähig. Während sie sang, verlor Miley ihr Oberteil und hielt es nur noch mit den Händen am Körper, ehe sie es gänzlich fallen ließ. Dabei hatte die Hannah Montana-Bekanntheit dem Publikum jedoch den Rücken zugewandt.

Aber selbst mit dieser Situation wusste Miley umzugehen und konnte sie souverän lösen. Für einen kurzen Moment verließ die Künstlerin die Bühne und kehrte anstelle des Tops mit einem roten Blazer zurück. Dabei wandelte sie eine Zeile ihres Hits "Party in the USA" ab und sang "Everybody's definitely looking at me now" (zu deutsch: "Alle schauen jetzt definitiv auf mich").

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, September 2020

Getty Images Miley Cyrus, 2021

Getty Images Miley Cyrus im Juni 2019

