In der Liebe könnte es für Kathrin Menzinger (33) wohl nicht besser laufen! Nachdem die Österreicherin vor Jahren noch mit ihrem Tanzpartner und Let's Dance-Kollegen Vadim Garbuzov (34) liiert war, hat sie inzwischen einen neuen Mann an ihrer Seite. Max ist der Name des Glücklichen. Vor zwei Jahren zeigte sich Katrin erstmals knutschend mit ihm im Netz. Jetzt feierte das Paar schon seinen dritten Jahrestag – und scheint immer noch glücklich wie am ersten Tag zu sein!

In ihrer Instagram-Story teilte Kathrin einen Schnappschuss ihres Partners aus einem Lokal, in dem sie gemeinsam Cocktails schlürften. Seit drei Jahren pflegen die Blondine und Max eine süße Tradition: "Wir kehren immer zu dem Ort zurück, an dem wir uns zum ersten Mal getroffen haben", schrieb die 33-Jährige zu dem Foto und blickte mega-happy auf die vergangene Zeit zurück. "Danke für die drei glücklichsten Jahre meines Lebens, Baby", richtete sie sich an den Fotografen.

Max schwärmte auf seinem Profil nicht weniger von Kathrin. Dazu postete er ein Porträt von seiner Freundin und notierte: "Ich beende das Jahr mit dieser Schönheit von Frau!" In seiner Story versah er ebenfalls ein Foto der Wienerin mit einem Herz-Emoji.

Thomas Burg/ Action Press Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov 2017 bei "Let's Dance"

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger mit ihrem Freund Max Boas

Instagram / kathrin_menzinger Max Boas und Kathrin Menzinger an Weihnachten 2019

