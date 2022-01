Verkraftet Chrishell Stause (40) die Trennung gut? Die Selling Sunset-Beauty gab erst kürzlich das Liebes-Aus mit ihrem Freund Jason Oppenheim (44) bekannt, nachdem die beiden Kollegen für einige Monate ein Paar waren. Die Gründe dafür waren vor allem unterschiedliche Zukunftsvorstellungen, denn die Immobilienmaklerin möchte alsbald eine eigene Familie gründen. Dass das nun nicht geklappt hat, nimmt Chrishell offenbar ziemlich mit.

Eine Quelle sprach mit People über die derzeitige Gefühlslage der US-Amerikanerin: "Sie ist immer noch aufgewühlt. Das Leben hat ihr in den letzten Jahren ein paar Mal hart zugesetzt und das das macht ihr zu schaffen." Denn nicht nur die Trennung von Jason bedrückte sie, auch die Scheidung von ihrem Ex Justin Hartley (44) musste Chrishell vor nicht allzu langer Zeit verarbeiten. "Sie will heiraten und eine Familie gründen, und die Tatsache, dass die Dinge nicht so gelaufen sind wie geplant, hat ihr das Gefühl gegeben, dass das Leben nicht immer fair zu ihr war", erklärte der Insider.

Doch Chrishell ist ein sehr positiver Mensch und sucht immer nach dem Guten. So ist sich die Quelle sicher, dass die 40-Jährige schon bald darüber hinweg sein wird: "Trotz der öffentlichen Trennungen und Scheidungen lässt sie sich nicht davon abhalten, ihr Leben zu leben und das zu tun, was sie will."

