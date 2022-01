Shawn Mendes (23) meldet sich zurück. Um den Sänger war es in letzter Zeit ziemlich still geworden, denn er postete nicht allzu viel auf seinen Social-Media-Accounts. Fans machten sich schon Sorgen, denn erst im November musste er eine Trennung verkraften: Seine Freundin Camila Cabello (24) und er gaben das Liebes-Aus bekannt. Nun teilte Shawn in einem Video mit, warum die Fans im Netz nichts mehr von ihm hörten!

Auf seinem Instagram-Profil postete der "Treat You Better"-Interpret ein Video-Statement zu seiner derzeitigen Lage. "Ich habe im Moment eine harte Zeit mit den sozialen Medien und meinem Verhältnis dazu", gab er ehrlich zu. Dennoch werde er aber auf dem Laufenden gehalten, und viele schickten ihm Videos zu. Denn vor Kurzem veröffentlichte der Kanadier seinen neuen Song "It'll Be Okay", der bei seinen Fans richtig gut ankommt und im Internet zu einem Hit wurde.

Shawn ist jedoch nicht der Einzige, der sich nach der Trennung des einstigen Traumpaares eine Netz-Pause gönnt: Auch Camila erklärte ihren Fans, dass sie für einige Zeit nicht online sein werde. "Ich mache Social-Media-Detox bis ins neue Jahr. Ich möchte diese Woche weniger Zeit am Handy verbringen", gab die Sängerin auf Instagram zu verstehen.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello gemeinsam bei der Met Gala 2021

Getty Images Shawn Mendes im August 2019

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Mai 2021

