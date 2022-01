Patrick Schwarzenegger (28) erstrahlt in einer ganz neuen Farbe! In dem romantischen Filmdrama "Midnight Sun" brachte der Sohn von Arnold Schwarzenegger (74) die Herzen des Publikums zum Schmelzen. In dem dramatischen Liebesfilm war der Darsteller noch wie gewohnt mit dunklem Haar zu sehen. Diese Frise wurde dem Schauspieler nun aber offenbar zu eintönig: Patrick hat sich die Haare gefärbt – und zwar platinblond!

Via Instagram präsentierte der 28-Jährige das Endergebnis seines Umstylings. Dazu postete er ein Video, in dem er seine blond gefärbte Mähne selbst argwöhnisch begutachtet und sich durch die Haare fährt. "Mama wird mich umbringen", scherzte Patrick zu dem Clip. Dabei ist es seine ältere Schwester Katherine (32), die an dem neuen Look wenig Gefallen zu finden scheint. "Nicht, wenn ich dich zuerst in die Finger kriege!", kommentierte sie den Beitrag.

Entgegen Patricks Erwartungen findet seine Mutter Maria Shriver (66) hingegen sogar liebevolle Worte für den neuen Style ihres Sohnes. "Du siehst mit jeder Haarfarbe toll aus", schrieb die frisch geschiedene Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger. Seine Freundin Abby Champion sieht das ähnlich. "Ich liebe es!", schwärmte das Model.

Patrick Schwarzenegger im Dezember 2021



Patrick Schwarzenegger und Maria Shriver, 2018

