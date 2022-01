Die Fans von Kim Kardashian (41) schwärmen von deren Tochter Chicago (3). Neben ihr haben die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit und ihr Noch-Ehemann Kanye West (44) noch drei weitere Kinder: nämlich North (8), Saint (6) und Psalm (2). Töchterchen Chicago ist vor allem dafür bekannt, ihrer Mama sehr ähnlich zu sehen. Unter den Schnappschüssen ihrer vier Sprösslinge sind Kims Follower immer wieder von dem hübschen Gesicht des kleinen Sonnenscheins fasziniert. Auch auf der Weihnachtskarte stahl Chicago ihren Verwandten ganz schön die Show!

Chicago ist zwar erst drei Jahre alt, doch sie hat es wohl schon ziemlich drauf, gekonnt zu posieren. Unter dem neuesten Familienschnappschuss der Kardashians rasteten ihre Instagram-Follower deswegen nahezu aus – laut ihnen hätte die kleine Maus definitiv das Potenzial, in die Fußstapfen ihrer Model-Tante Kendall Jenner (26) zu treten. Ein Fan schrieb begeistert: "Sie ist ein Model!". Ein anderer kommentierte ebenfalls fasziniert: "Sie ist so wunderschön."

Chicago verzückt also nicht nur ihre Eltern, sondern auch die Fans des Kardashian-Jenner-Clans. Auf den neuesten Aufnahmen neben Oma Kris Jenner und Tante Khloé Kardashian wurde den Fans aber auch noch etwas anderes bewusst: Die Kids von Kim und Kanye sind ganz schön groß geworden.

krisjenner / Instagram Kris Jenner und Khloé Kardashian mit den Mini-Kardashians

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Psalm und Saint West

Instagram / krisjenner Kim Kardashian mit ihrer Tochter Chicago

