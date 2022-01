Betty White (✝99) kennt nun das Geheimnis, was nach dem Tod passiert. Vor wenigen Tagen verkündete die Schauspielerin noch, wie sehr sie sich auf ihren 100. Geburtstag freue. Doch nun verstarb die ehemalige "Golden Girls"-Darstellerin nur wenige Wochen vor dem großen Tag in ihrem Haus in Los Angeles. In einem Interview vor zehn Jahren beteuerte die Hollywood-Legende noch, dass sie keine Angst vor dem Sterben habe.

2012 wurde Betty in einem Interview bei CBS Sunday Morning gefragt, ob sie sich davor fürchtet, zu sterben. "Nein, ganz und gar nicht", antwortete der TV-Star. Das liege vor allem daran, dass ihre Mutter eine wunderbare Einstellung zum Tod hatte, erklärte sie. "Sie hat immer gesagt: 'Man kann glauben, was immer man glauben will, was in diesem letzten Moment passiert, aber niemand weiß es, bis es passiert.' Aber sie sagte, es sei ein Geheimnis. Als wir aufwuchsen, sagte sie immer, wenn wir jemanden verloren hatten: 'Jetzt kennen sie das Geheimnis.'", erinnerte Betty sich.

Zudem teilte die Grammy -Preisträgerin mit, was ihrer Meinung nach dazu beitrage, ein langes und erfülltes Leben zu führen. "Freundlichkeit und Rücksichtnahme auf jemand anderen als sich selbst. Ich glaube, das hält einen jung. Das glaube ich wirklich", betonte die "Selbst ist die Braut"-Darstellerin in dem Interview.

Anzeige

Instagram / bettymwhite Betty White im Juli 2016

Anzeige

Getty Images Betty White bei den TV Land Awards, 2015

Anzeige

Getty Images Betty White 2018 bei den Emmy Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de