Paris Hilton (40) ist von Carter Reum offenbar hin und weg! Mitte November schritten die Hotelerbin und der Autor vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Anschließend ging es für das frisch vermählte Paar in die romantischen Flitterwochen auf Bora Bora. Immer wieder teilte Paris ihren Fans im Netz mit, wie verliebt sie ist. Das hat sich auch zwei Monate später offenbar nicht geändert: Paris widmete Carter nun supersüße Worte.

Auf Instagram teilte die 40-Jährige einen Beitrag, in dem sie aus dem Schwärmen von ihrem Liebsten fast gar nicht mehr herauskommt. Das It-Girl schrieb: "Ich bin so dankbar, mit diesem Traumprinzen verheiratet zu sein." Carter sei der netteste, süßeste und unterstützendste beste Freund und Ehemann. "Wir sind das beste Team", freute sich die gebürtige New Yorkerin.

Nach der Hochzeit ist Paris auch bereit für den nächsten Schritt in der Beziehung: Sie möchte unbedingt Babys mit Carter. "Ich kann es kaum erwarten, unsere Familie zu vergrößern", erzählte sie kurz nach der Trauung im Interview mit People.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, 2021

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum im Juni 2021

