Hilaria (37) und Alec Baldwin (63) haben harte Monate hinter sich. Bei den Dreharbeiten für den Western-Film "Rust" erschoss der Schauspieler versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins und verletzte obendrein den Regisseur schwer. Doch wie konnte das passieren? Das Verfahren, das die Schuldfrage klären soll, dauert noch an. Trotzdem gibt es einige Menschen, die die Verantwortung ganz klar bei Alec sehen. Der Familienvater hat deshalb zuletzt eine Menge Hass abbekommen – was natürlich Spuren hinterlassen hat. Doch nach all dem, was sie durchgemacht haben, können die Baldwins heute wieder lächeln...

Das beweist ein süßes Foto, das Hilaria jetzt auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat: Hier sitzen die Eltern mit ihren sechs Kindern zusammen auf der Couch und alle strahlen in die Kamera – bis auf einen der jüngeren Sprösslinge, der etwas quengelig aussieht. Zu dem Bild verfasste die Großfamilienmama eine positive Botschaft: "Anscheinend wird das Jahr 2022 makellos sein. Wir haben in letzter Zeit so viel Schreckliches erlebt, da wird es wohl Zeit, oder?", witzelte Hilaria.

Außerdem schrieb die Powerfrau: "Das Leben ist von Natur aus unvollkommen. Es ist schön und tragisch, glücklich und traurig. Es gibt nichts Magisches: Es muss einfach gut sein." Es gehe vor allem darum, wie man die Höhen und Tiefen im Leben meistert, die die Lebensqualität mitbestimmen werden. Abschließend appellierte Hilaria an ihre Follower – und wohl auch an die Hater: "Widmet dieses Jahr der Freundlichkeit."

MEGA Alec Baldwin, Schauspieler

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kindern

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin mit vier seiner Kinder

