Michelle Obama (57) weiß augenscheinlich, wie man eine tolle Party veranstaltet. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die zweifache Mutter immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. So postete sie kürzlich beispielsweise ein Video von ihrem Besuch bei einigen Studenten der Western Middle School for the Arts in Louisville. Nun teilte Michelle einen süßen Schnappschuss mit ihrem Ehemann Barack (60), der am vergangenen Jahreswechsel entstanden ist.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige First Lady der USA nun das Foto, das sie und Barack während ihrer Silvesterfeier zeigt. Offenbar hatte das Ehepaar an diesem Abend viel Spaß, denn die beiden trugen modische Pappbrillen in Form von Sternen. "2022 wird geladen", war zudem auf dem Partyaccessoire zu lesen. "Frohes neues Jahr von meinem Boo und mir", wünschte die 57-Jährige in ihrem Post. Michelle fuhr fort, dass sie ihren rund 47,9 Millionen Abonnenten ein Jahr voller Glück, Liebe und guter Gesundheit wünsche.

Anlässlich des 29. Hochzeitstages der Eheleute hatte die in Chicago geborene Beauty bereits im vergangenen Oktober eine süße Collage der beiden geteilt. Während das eine Bild das Paar zu Beginn seiner Beziehung zeigt, handelt es sich bei dem zweiten Teil der Bildkomposition um eine aktuelle Aufnahme. Glückselig lächeln Michelle und Barack auf beiden Fotos in die Kamera. "Wie alles anfing und wie es jetzt läuft. Alles Gute zum Jahrestag, Barack. Ich liebe dich!", hatte die Autorin ihren Post seinerzeit kommentiert.

Anzeige

Instagram / barackobama Barack und Michelle Obama im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Barack und Michelle Obama während Baracks Wahlkampf in Miami, 2008

Anzeige

Instagram / michelleobama Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de