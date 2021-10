Was für ein süßer Liebespost. 1992 gaben Michelle (57) und Barack Obama (60) sich das Jawort. Spätestens seit Barack 2009 das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten angetreten hatte, gelten er und die einstige First Lady als absolutes Traumpaar. Auch nach 29 Ehejahren schweben die Eltern von zwei Töchtern auf Wolke sieben. Zu ihrem Hochzeitstag widmete Michelle ihrem Barack nun einen liebevollen Beitrag im Netz.

Am 3. Oktober feierten Michelle und Barack bereits ihren 29. Hochzeitstag. Auf Instagram veröffentlichte die 57-Jährige an diesem Tag eine Collage von sich und ihrem Mann. Ein Bild zeigt die beiden am Anfang ihrer Beziehung, bei dem zweiten Motiv handelt es sich um eine aktuelle Aufnahme. "Wie es anfing und wie es jetzt läuft. Alles Gute zum Jahrestag, Barack. Ich liebe dich!", schrieb Michelle zu den Pics, auf denen sie und Barack kuscheln.

Die Rechtsanwältin und der Politiker sind bekannt dafür, sich am Hochzeitstag oder an ihren Geburtstagen auf Social Media liebevolle Worte zukommen zu lassen. So schwärmte Barack beispielsweise im Januar an Michelles 57. Geburtstag: "Jeder Moment mit dir ist ein Segen. Ich liebe dich, Miche."

Getty Images Michelle und Barack Obama bei einer Rede in New Hampshire, 2008

Getty Images Michelle und Barack Obama auf einem Ball in Washington D.C. im Januar 2009

Getty Images Barack Obama und Michelle Obama im US-Bundesstaat Iowa im August 2012

