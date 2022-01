Fast ein Jahr ist es inzwischen her, dass Kodak Black (24) von Ex-US-Präsident Donald Trump (75) begnadigt wurde. Der Rapper hätte eigentlich eine fast vier Jahre lange Haftstrafe absitzen müssen, da er Dokumente gefälscht hatte, um Waffen kaufen zu können. An seinem letzten Tag im Amt begnadigte Trump den Musiker allerdings, wodurch Kodak wieder auf freien Fuß kam. Jetzt hat er allerdings erneut Ärger am Hals. An Neujahr wurde Kodak festgenommen.

Das berichtet jedenfalls der TV-Sender WPLG Local 10 unter Berufung auf die örtliche Polizei. Demnach wurde der 24-Jährige um 1:30 Uhr am Neujahrstag in Pompano Beach in Florida wegen Hausfriedensbruch festgenommen. Was Bill Kahan Kapri, wie Kodak mit bürgerlichem Namen heißt, ganz genau vorgeworfen wird und ob ihm eine erneute Haftstrafe droht, ist noch nicht bekannt.

Tatsächlich ist Kodak aktuell noch auf Bewährung. Im April hatte er sich in einem weiteren Fall der sexuellen Nötigung und Körperverletzung für schuldig bekannt und dafür 18 Monate auf Bewährung bekommen. Bei Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen könnten dem werdenden Vater zehn Jahre hinter Gittern blühen.

Getty Images Kodak Black, Rapper

ActionPress Kodak Black bei seiner Bewährungsanhörung in Fort Lauderdale im April 2017

Getty Images Kodak Black bei den MTV Video Music Awards 2017

