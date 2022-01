Kailyn Lowry (29) kämpft mit den Tränen. Im Juni dieses Jahres verkündete der Teen Mom-Star, dass er überlege, sich einer Magenbypass-OP zu unterziehen. Grund dafür sei Kailyns schnelle Gewichtszunahme nach der Geburt ihres vierten Kindes. Vorerst scheint die TV-Bekanntheit jedoch mithilfe von Sport abnehmen zu wollen. Wie Kailyn nun offenbarte, kämpft sie bereits seit 2016 gegen ihre Kilos an und habe neulich sogar im Fitnessstudio deswegen geweint.

"Ich war heute im Fitnessstudio, obwohl ich nicht hingehen wollte. Ich habe angefangen zu weinen, als ich das Workout gesehen habe", erzählte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story. Auch nach dem Training habe die Blondine ihre Tränen nicht zurückhalten können. "Es ist eine dieser Sachen, die einen ernüchtern, weil man in der Lage ist, es zu tun, aber auch weil man weiß, wie weit man noch gehen muss", erklärte Kailyn.

Bereits im Sommer verriet die vierfache Mutter, wie hart es für sie sei, gegen ihr Gewicht anzukämpfen. "In der Öffentlichkeit zu stehen und mit diesem Problem umgehen zu müssen, ist für mich schwerer, als ich dachte", gestand sie in dem Podcast "A Cyster & Her Mister". Zudem bekomme sie seit ihrer Gewichtszunahme auch vermehrt Hassnachrichten im Netz.

Getty Images Kailyn Lowry bei den MTV Movie Awards 2016

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, TV-Star

Getty Images Kaily Lowry bei den MTV Video Music Awards 2018

