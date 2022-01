Will sich Britney Spears (40) jetzt endgültig von ihrer Familie distanzieren? Die Sängerin verzeichnete vor wenigen Wochen einen riesigen Erfolg in ihrem Leben: Ihr Vater Jamie Spears (69) ist von nun an nicht mehr ihr gesetzlicher Vormund. Jetzt, wo die Pop-Prinzessin ihre Freiheit wieder zurückerlangt hat, scheint sie ein ganz neues Leben starten zu wollen – und darin hat ihre Schwester Jamie Lynn Spears (30) offenbar keinen Platz.

Dass Britney alles andere als gut auf ihren Vater zu sprechen ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr – doch auch das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Schwester scheint angespannt zu sein. Jetzt entfolgte die Musikerin Jamie Lynn sogar auf Instagram. Insgesamt hält Britney die Liste der von ihr abonnierten Accounts recht kurz: Die "Womanizer"-Interpretin folgt nur 46 Personen auf der Plattform. Dazu zählen unter anderem ihre langjährige Freundin Paris Hilton (40) sowie die Sängerin Miley Cyrus (29). Jamie Lynn scheint sich nun bei der 40-jährigen Künstlerin revanchiert zu haben – auch sie folgt ihrer Schwester nicht mehr.

Tatsächlich hatte sich Britney bereits im vergangenen Jahr negativ über ihre kleine Schwester geäußert. Auf Instagram hatte sie sich beschwert: "Ich mag es nicht, dass meine Schwester bei einer Preisverleihung auftaucht und meine Songs zu Remixen performt!" Sie habe sich von ihrer eigenen Familie total hintergangen und verletzt gefühlt.

Anzeige

Getty Images Britney und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den Kid's Choice Awards in Santa Monica 2003

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Jamie Lynn Spears und Britney Spears bei den Teen Choice Awards 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de