Was für ein unvergesslicher Moment! Am 14. Dezember wurde Gülcan Kamps (39) zum ersten Mal Mutter. Die einstige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps fieberten zusammen mit ihren Fans monatelang auf die Geburt ihres kleinen Wunders hin. Allzu viel verriet die frischgebackene Mutter noch nicht über ihr Kind – den Namen sowie das Geschlecht behielt sie bisher für sich. Jetzt erzählte Gülcan erstmals von der aufregenden Entbindung ihres Babys.

In ihrer Instagram-Story offenbarte sie nun: "Es hat ungefähr zwölf Stunden gedauert." Tatsächlich hatte sie noch wenige Stunden bevor es losging ein Bild gepostet – darauf posiert sie in einem cremefarbenen Outfit vor ihrem Weihnachtsbaum. Die 39-Jährige verriet, dass alle Pläne, die sie für die Geburt ihres Babys gemacht hatte, komplett umgeworfen wurden – es sei alles ganz anders gekommen. "Eine Geburt ist auf jeden Fall ein irres Erlebnis", fügte sie dem hinzu.

Für Gülcan bleibe vor allem ein Moment in Erinnerung: "Es ist der Moment, in dem man das eigene Kind zum ersten Mal hört." Das sei mit das Schönste an der Entbindung gewesen. "Es ist so ein süßes, kleines, zartes Geräusch. Es ist unglaublich niedlich", schilderte die TV-Bekanntheit das Erlebnis. Inzwischen klinge ihr Baby aber nicht mehr so zart wie bei der Geburt – ihr Sprössling schreie besonders laut, wenn es um Essen gehe.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Dezember 2021

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Persönlichkeit

