Für Gülcan Kamps (39) geht ein ganz besonderes Jahr zu Ende. Für die ehemalige Viva-Moderatorin und ihren Partner Sebastian brach in diesem Jahr ein neues Kapitel an: Die Eheleute haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Seitdem schwebt die frischgebackene Mama auf Wolke sieben und genießt ihren Alltag als Mutter in vollen Zügen. Nun resümierte Gülcan ihr Jahr und widmete ihrem Baby liebevolle Worte!

"2021 war für mich ein sehr emotionales und wunderschönes Jahr", leitete die Blondine ihren Instagram-Post ein. Fünf Jahre habe sie auf ihr Baby gewartet. Für ihr Kind, ihren Mann und ihre schöne Schwangerschaft sei sie unglaublich dankbar. "Die Hoffnung, dass wir uns eines Tages treffen, habe ich nie verloren. [...] Du bist einfach alles für mich. Jetzt, nach fast einem Monat, kommen mir immer noch die Tränen, wenn ich dich länger anschaue", fuhr sie fort.

Gülcan genieße jede Sekunde mit ihrer kleinen Maus – darum seien die diesjährigen Feiertage auch die schönsten in ihrem ganzen Leben gewesen. Ob die 39-Jährige aber einen Sohn oder eine Tochter bekommen hat, verriet sie bislang noch nicht – obwohl die Aussage "meine Maus" eventuell andeuten könnte, dass ihr Baby ein Mädchen ist.

Gülcan Kamps im November 2021

Gülcan Kamps, Moderatorin

Gülcan Kamps, Moderatorin

