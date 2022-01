Mike Tindall (43) gibt Einblicke in sein Familienleben! Im März 2021 begrüßten der einstige Rugby-Spieler und seine Frau Zara (40) ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Der kleine Lucas kam wohl etwas überraschend, denn die Enkelin von Prinz Philip (✝99) gebar ihr Baby in deren Badezimmer. Ihr Familienglück dokumentieren sie nicht regelmäßig im Netz. Doch jetzt teilte Mike tatsächlich ein paar Schnappschüsse von Zara und Lucas!

Auf seinem Instagram-Account zeigte er nun Aufnahmen von einem Familienausflug in den Cotswold Farm Park in Cheltenham. Die Zeit auf dem Bauernhof genossen die Tindalls offenbar sehr. Zu der Bilderreihe schrieb Mike: "Was für ein schöner Abendspaziergang." Und auf einem Foto war seine Liebste Zara zu sehen, wie sie den Kinderwagen mit Baby Lucas vor sich herschiebt.

Deren Fans freuen sich total über die seltenen Pics. "Danke, dass du dies mit uns teilst", kommentierte etwa ein User. Zuletzt wurden Mike und Zara bei einer Royal-Veranstaltung unter dem Motto "Together at Christmas" gesehen und trällerten unter anderem gemeinsam mit Herzogin Kate (39) und Prinz William (39) festliche Lieder.

Instagram / mike_tindall12 Zara Tindall und Baby Lucas im Januar 2022

ActionPress Zara Tindall mit ihrem Mann Mike Tindall und ihrer Tochter Lena, August 2019

Getty Images Zara Tindall and Mike Tindall beim Royal Ascot 2021

